Coronavirus, Total: “Contribuito con una donazione alle attività che la Regione Basilicata ha intrapreso per far fronte all’emergenza”. I dettagli

A seguito delle ultime dichiarazioni del Primo Cittadino di Corleto Perticara, in base alle quali Total avrebbe declinato l’invito a contribuire economicamente nelle attività di tutela, prevenzione, monitoraggio e controllo del Coronavirus a causa di difficoltà economiche, la società interviene con una nota per dire la sua verità.

Total dichiara:

“di aver contribuito con una donazione alle attività che la Regione Basilicata ha intrapreso per far fronte all’emergenza Covid-19.

Sono in corso le interlocuzioni con la Regione Basilicata per condividere ulteriori misure concrete per contrastare l’emergenza.

Si fa presente, inoltre, che dal 13 marzo scorso sono state sospese tutte le attività in corso presso il sito di Tempa Rossa non indispensabili alla continuità produttiva del sito al fine di proseguire le attività necessarie per il mantenimento della continuità produttiva del sito in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente”.

