Coronavirus: test sierologici anche a Pomarico! I dettagli

Come ricorda la Croce Rossa Italiana – Comitato di Matera:

“Dal 25 maggio scorso è partita la campagna nazionale della Croce Rossa dei test sierologici su un campione di 150mila cittadini.

Verranno effettuati tra i 74 comuni lucani selezionati, un totale di 7.512 tamponi, tra questi c’è Pomarico.

Sottoporsi al test sierologico non è obbligatorio, ma è una questione di rispetto nei confronti della comunità; è completamente GRATUITO e gli esiti arriveranno direttamente a casa vostra.

Sia i comuni scelti che i nominativi delle persone che verranno contattate, sono stabiliti dall’ISTAT, secondo i criteri dettati dal Comitato Scientifico del Governo e dall’Istituto Superiore di Sanità.

La Croce Rossa Italiana resta a disposizione, come sempre, per qualsiasi esigenza e vi aspetterà nel centro prelievi.

Il 10 Giugno toccherà a Pomarico (dalle ore 9:00 alle 12:00).

I cittadini selezionati nel campione in studio saranno convocati presso i locali in uso all’associazione Avis Comunale (in Via dei Volontari del Sangue)”.

Di seguito la mail inviata all’Amministrazione comunale.

