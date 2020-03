Coronavirus: purtroppo non ce l’ha fatta un uomo di Pisticci

L’Amministrazione Comunale di Pisticci informa la cittadinanza che, purtroppo, ieri si è registrata la morte di un pisticcese, colpito da COVID-19.

Come fa sapere in una nota:

“Nel manifestare la nostra vicinanza ai familiari del nostro concittadino scomparso, ci teniamo a precisare che egli è emigrato lo scorso luglio in Provincia di Mantova, per cui è da escludere qualsiasi correlazione tra questo episodio di contagio e la nostra comunità.

Al momento non risultano casi accertati di coronavirus sul nostro territorio e, naturalmente, come fatto in questi giorni, continueremo ad aggiornarvi costantemente qualora dovessero esserci novità rilevanti”.

