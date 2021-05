Coronavirus Pisticci, scuola chiusa! Ecco i chiarimenti dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione di Pisticci (MT) comunica:

“Con ordinanza n. 594 in data odierna è stata disposta la sospensione della didattica in presenza della scuola media di via Cantisano a Pisticci, da lunedì 3 maggio a sabato 8 maggio, a causa della rilevata positività di un collaboratore scolastico.

La scuola è stata già oggetto di sanificazione e la chiusura è stata disposta a titolo precauzionale, dato che il collaboratore in questione era già in isolamento fiduciario da diversi giorni, per cui non è stato a contatto con studenti e personale scolastico.

Domani si rientra regolarmente a scuola nel plesso scolastico di via Marco Polo a Pisticci (scuola primaria) e nel plesso scolastico di via Monreale a Marconia (scuola primaria e infanzia), anch’essi sottoposti a sanificazione nella giornata di ieri.

Regolari anche le attività didattiche della scuola primaria di Pisticci Scalo e della scuola dell’infanzia di via Negrelli a Pisticci e di via Salerno a Marconia”.

