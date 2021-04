Coronavirus Pisticci: screening per questi studenti! Ecco quando e come prenotarsi

L’amministrazione del Comune di Pisticci (MT) rende noti i nuovi screening previsti per la popolazione scolastica.

Ecco quanto riportato:

“Il Comune di Pisticci (MT), in collaborazione con i volontari di Protezione civile e con il personale sanitario volontario, ha organizzato uno screening mediante test rapidi antigenici per la ricerca del Sars-Cov2, cui sottoporre gli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado ‘Istituto d’Istruzione Superiore G. FORTUNATO‘ di Pisticci (MT).

Le attività si svolgeranno, presumibilmente, nella giornata di Domenica 18 Aprile 2021, presso il parcheggio dello stadio comunale di Marconia in via Nazionale.

Si potrà effettuare il test ESCLUSIVAMENTE compilando, in ogni parte obbligatoria, il modulo accessibile dal link, che troverete sulla homepage del sito del Comune, nella sezione AVVISI.

Sarà possibile effettuare la prenotazione fino alle ore 15:00 di Sabato 17 Aprile 2021.

Gli interessati riceveranno all’indirizzo mail che indicheranno sul modulo una comunicazione contenente indicazione di luogo e orario in cui effettuare il test.

Lo screening si svolgerà in modalità drive-in, per cui occorrerà presentarsi nel luogo e all’orario indicato via mail a bordo di un automezzo ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite dal personale presente sul posto”.

