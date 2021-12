Coronavirus Pisticci, nuovi positivi: ecco la comunicazione del Sindaco

Comunicazione del sindaco di Pisticci ai medici di Medicina Generale:

“In seguito alla nota del 30 Dicembre 2021 la Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata ha comunicato la temporanea disabilitazione delle utenze dei Sindaci per la consultazione dei dati in piattaforma relativi alla Covid-19.

Pertanto si chiede gentilmente ai medici di Medicina Generale e Pediatra del Comune di Pisticci di voler comunicare al Sindaco Domenico Albano l’eventuale presenza tra i loro assistiti di pazienti positivi o guariti così da consentire la regolare attività di tracciamento del contagio sul territorio comunale mediante l’utilizzo di ordinanze sindacali di isolamento e/o di revoca.

Le comunicazioni, comprensive di dati anagrafici e relativi alla residenza e/o eventuale domicilio, vanno inviate al seguente indirizzo email:

sindaco.albano@comunedipisticci.it“.

