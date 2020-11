Coronavirus Pisticci, nuove misure per prevenire il diffondersi del contagio: eccole tutte

Il Comune di Pisticci (PZ) comunica:

“Con Ordinanza sindacale n. 154 del 13.11.2020 sono state disposte una serie di misure per prevenire il diffondersi del contagio da COVID-19, concertate con le Forze dell’Ordine nel corso della riunione del COC.

Di seguito riportiamo le principali misure adottate:

Sospensione di tutti i mercati comunali mensili, di qualsiasi categoria merceologica. Le giornate non effettuate saranno recuperate in date da concordare con le Associazioni di categoria;

Resta consentito lo svolgimento dei mercati giornalieri, settimanali, quindicinali e “posteggi sparsi” (domenicale, prefestivo, festivo e aree cimiteriali) relativi a qualsiasi categoria merceologica, da parte dei titolari di concessione di posteggio.

Gli accessi ai mercati saranno delimitati da transenne e gli ingressi potranno essere scaglionati in relazione agli spazi disponibili, con possibile rilievo della temperatura corporea, per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, individuando altresì percorsi distinti per l’ingresso e l’uscita dall’area;

La sospensione delle attività dei circoli privati, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 art. 1, comma 9. lett. f);

La sospensione delle attività che effettuano vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, in locali ad essa adibiti in modo esclusivo, dalle ore 20.00 alle ore 6.00;

La chiusura dei bagni pubblici del territorio comunale, tranne quelli collocati in prossimità delle aree di mercato, nei giorni in cui si svolgono i mercati settimanali;

Tali disposizioni resteranno in vigore fino al 3 dicembre 2020, data di efficacia del DPCM 3 novembre 2020.

N.B.: domani a Marconia si svolgerà il mercato settimanale e non quello mensile”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)