Coronavirus, la vicina Campania diventa zona rossa! Ecco i dettagli

Secondo quando dichiarato da La Repubblica, il Ministro Speranza si appresta a varare un’ordinanza in cui la vicina Campania diventerà “zona rossa”.

Ecco quanto si apprende:

“In base al monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità e del ministero della Salute, aumenta il numero delle regioni in zona rossa.

Sono sette perché a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d’Aosta stanno per aggiungersi, in base ai dati della settimana dal 2 all’8 Novembre, Campania e Toscana.

Le Regioni in zona arancione salgono a 9 con Emilia-Romagna, Friuli e Marche che si uniscono ad Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria.

Restano gialle Lazio, Molise, Trento, Sardegna e Veneto.

La lista deve essere confermata dal Cts.

In base all’ultimo Dpcm, il ministro alla Salute Roberto Speranza, dopo aver sentito le Regioni, dovrebbe firmare l’ordinanza con i nuovi provvedimenti.

Sempre in base al monitoraggio, l’Rt medio nazionale, il fattore di replicazione dell’epidemia, è sceso sotto l’1,5. Era a 1,71 in base ai dati della settimana dal 26 ottobre al primo novembre, adesso è sceso a 1,43.

In molte regioni però la situazione, tenendo conto non solo dell’Rt ma anche dei 21 indicatori utilizzati dalla Cabina di regia, sarebbe in peggioramento“.

