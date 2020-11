Coronavirus Pisticci: controlli tra gli alunni e nuove disposizioni per l’accesso agli uffici comunali. I dettagli

L’amministrazione del Comune di Pisticci (MT) rende noto alla cittadinanza che nessun nuovo caso di contagio da COVID-19 risulta censito nel bollettino odierno, per cui rimangono 23 i casi positivi nel suo territorio di competenza, di cui 8 attualmente domiciliati fuori comune.

Inoltre scrive:

“Verranno effettuati nella mattinata di domani, presso la sede della scuola media di via Quattro Caselli a Marconia (MT), i tamponi per alunni e personale scolastico risultati contatti stretti dell’allieva positiva, come da elenchi trasmessi dalla scuola.

Il plesso è stato sanificato in data odierna e, salvo ulteriori esigenze, le lezioni riprenderanno Mercoledì 11 Novembre.

Continuano le attività di screening del personale del comune di Pisticci (MT), dove si sono riscontrate nei giorni scorsi tre positività, due tra gli amministratori e una riguardante un dipendente.

Nella giornata di oggi sono stati effettuati ulteriori 18 tamponi, che si aggiungono ai 18 di Giovedì scorso e nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori controlli, per garantire al personale il rientro in servizio nella massima sicurezza per gli utenti.

A partire da oggi, entrano in vigore nuove disposizioni per l’accesso agli uffici comunali, che dovrà avvenire, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 16:00 alle 17:30 su prenotazione e solo per pratiche che non possono essere evase con richieste a mezzo mail.

Numero centralino telefonico: 0835585711.

Per le richieste si prega di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica:

PROTOCOLLO GENERALE: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it (riceve da pec o da mail);

SERVIZI DEMOGRAFICI: demografici@comunedipisticci.it (per richiedere certificati anagrafici e di stato civile);

SERVIZI SOCIALI: sociale@comunedipisticci.it;

Psicologa: Dr.ssa Carmen Centola 0835/585733 (Marconia) – 0835/44427 (Pisticci);

Assistente Sociale: Dr.ssa Roberta Giannelli – 0835/585724 (Marconia) 0835/44427 Pisticci.

Ricordate di restare a casa, uscire solo per esigenze lavorative o comunque urgenti e di indossare sempre la mascherina, all’aperto o nei luoghi accessibili al pubblico”.

