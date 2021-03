Coronavirus: per Matera e provincia operativo un nuovo punto vaccinale! I dettagli

A Matera, a partire da Lunedì 15, sarà attivo un nuovo punto vaccinale anti-covid destinato in prevalenza agli insegnanti e al personale delle scuole.

Lo ha reso noto l’assessore comunale alla Protezione civile, Raffaele Tantone:

“Tutto è pronto per aprire da lunedì nuovo punto vaccinazioni per scuole di Matera e Provincia.

400 vaccini al giorno per terminare tutto il personale in circa 10 giorni, un piccolo passo per vincere questa battaglia” .

