Coronavirus, ministro Speranza: “La vaccinazione funziona ma in questo momento Green Pass fondamentale”. Cosa ne pensate?

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto che i contagi sono in aumento, e che per questo la certificazione verde non può essere abbandonata.

Ha infatti affermato il ministro ospite a “Mezz’ora in più” su Rai3:

“Noi pensiamo che in questo momento il Green Pass sia fondamentale, perché ci consente di tenere aperti tutti i luoghi della socializzazione, della cultura, i ristoranti, le scuole e le università.

In un quadro epidemiologico diverso, faremo naturalmente tutte le valutazioni necessarie.

In questo momento i numeri sono in crescita.

Lo scudo che abbiamo costruito con la campagna di vaccinazioni è uno scudo che funziona e ci proteggerà anche nei mesi autunnali e invernali.

È chiaro però che questo scudo va accompagnato da misure di cautela e di precauzione, come le mascherine al chiuso che sono un pezzo fondamentale della nostra strategia e non siamo intenzionati a rinunciarvi.

Le mascherine vanno utilizzate anche all’aperto dove ci sono assembramenti.

Proroga dello stato d’emergenza?

Come governo ci baseremo sull’evidenza scientifica, se sarà necessario prorogare lo stato d’emergenza lo faremo senza timore.

Ricordo che ad oggi la curva è in risalita”.

