Coronavirus, ministro Roberto Speranza: “I primi riscontri scientifici sul vaccino sono incoraggianti”. I dettagli

Importanti novità sul fronte Coronavirus.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza dichiara:

“Serve ancora tempo e prudenza.

Ma i primi riscontri scientifici sul vaccino dell’Università di Oxford, il cui vettore virale è fatto a Pomezia e che verrà infialato ad Anagni, sono incoraggianti.

L’Italia, con Germania, Francia e Olanda, è nel gruppo di testa per questa sperimentazione. Continuiamo ad investire sulla ricerca scientifica come chiave per sconfiggere il virus”.

Il vaccino del Covid sarà prodotto in Italia.

Non molti mesi fa, infatti, il ministro annunciava:

“Ho visitato oggi l’azienda Catalent di Anagni in provincia di Frosinone.

Se si supereranno tutti i test di efficacia e sicurezza nello sviluppo del vaccino per il Covid19, sarà qui che si completerà parte del processo produttivo di AstraZeneca.

È notizia di oggi che anche il vaccino a cui sta lavorando Johnson & Johnson sarà completato qui.

Sono belle notizie che testimoniano come l’Italia e le sue eccellenze scientifiche e produttive siano al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)