Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo legate all’emergenza Coronavirus, nella tarda serata di ieri sono state eseguite le operazioni di sanificazione del reparto di rianimazione dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Dei due pazienti non affetti da Covid-19 presenti in reparto, uno è stato trasferito in chirurgia dell’ospedale di Matera e l’altro alla rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza.

Il reparto di rianimazione dell’ospedale di Matera è pienamente operativo.