Coronavirus Matera, possibilità di chiudere le scuole di ogni ordine e grado: ecco le parole del Sindaco

L’emergenza Coronavirus tiene impegnata l’Amministrazione comunale di Matera, anche nella giornata odierna, su diversi fronti: l’attuazione delle misure di controllo e di contenimento, l’analisi statistica della diffusione per fasce di età e quartieri cittadini, ricerca di strutture ricettive per l’accoglienza di pazienti COVID positivi asintomatici che non necessitano di assistenza ospedaliera, ma che richiedono un periodo di quarantena e non sono in grado di trascorrere tale periodo al proprio domicilio.

Così il Sindaco Bennardi al tavolo di confronto regionale istituito dal presidente Bardi per discutere soprattutto della possibilità di chiudere anche le scuole dell’infanzia, quelle primarie e quelle secondarie di primo grado:

“Ogni decisione dovrà essere assunta sulla base di una analisi dei dati del numero dei contagiati in età scolastica e tenendo conto di quali siano i luoghi effettivi di diffusione del contagio.

Per questo ritengo che sia necessario valutare caso per caso, guardando i territori, e non applicare le stesse misure indifferentemente in tutti i 620 istituti della Basilicata, tra materne, elementari e medie”.

