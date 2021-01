Coronavirus Matera: al via il nuovo screening per alunni, docenti e personale delle scuole! Ecco come prenotarsi

L’amministrazione del Comune di Matera fa sapere alla cittadinanza il luogo in cui si terrà lo screening rivolto al mondo scolastico e come prenotarsi.

Ecco quanto riportato:

“Al via nuovo Screening Covid con Test rapidi destinato ad alunni, docenti e personale delle scuole di primo e secondo grado di Matera, in programma dal 6 al 10 Gennaio 2021 presso la Palestra dello Stadio XXI Settembre in via Sicilia.

ATTENZIONE: Il richiedente dovrà recarsi all’ora e nel giorno prescelto presso la Palestra dello Stadio XXI Settembre in via Sicilia, con una stampa della mail di conferma di compilazione modulo e il proprio codice fiscale.

Nel caso in cui la fascia oraria richiesta fosse piena il richiedente riceverà un’email di VARIAZIONE APPUNTAMENTO.

Si prega di controllare anche la cartella SPAM dell’email”.

Ecco il link per il modulo di prenotazione: https://forms.gle/oMV3BRjgU8UDEkSt9

