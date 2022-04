Coronavirus, mascherine: verso proroga su aerei, negli ospedali e nelle Rsa ma in estate senza. Ecco le ultime notizie

Potrebbe essere prorogato l‘uso delle mascherine al chiuso, oltre il 30 aprile, in alcuni casi come “su mezzi di trasporto come aerei e treni, ma anche negli ospedali, nelle Rsa e in alcuni uffici a particolare rischio di assembramento”.

È quanto fa sapere il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che precisa:

“La proroga tuttavia sarebbe di qualche settimana, in assenza di cambiamenti della situazione epidemiologica legata al Covid, ma prevedo un’estate senza l’utilizzo delle mascherine.

Sicuramente elimineremo la mascherina in tantissime circostanze e questa settimana ovviamente verrà data comunicazione di dove andranno o non andranno utilizzate, ma è chiaro che dobbiamo abbandonarla con progressività.

Il mio consiglio è teniamole nelle tasche, perché laddove c’è assembramento o possibile circolazione del virus o qualcuno raffreddato, possiamo infilarcela“.

