Coronavirus, l’ospedale da campo non sarà a Policoro: altri 200 posti letto assegnati a Matera!

Come annunciato dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per fronteggiare l’emergenza coronavirus sono giunti in Italia, dal Qatar, 2 ospedali da campo, per 500 pazienti.

Uno di questi avrebbe dovuto essere installato a Policoro.

Ma, stando alle ultime notizie, la struttura sarà ubicata altrove.

A confermarlo, il Vicesindaco di Policoro, Gianluca Marrese:

“Abbiamo appreso nella giornata di ieri che il Presidente della Regione Bardi ha comunicato di aver deciso che l’Ospedale da campo, diviso, venga realizzato per 300 posti a Potenza e 200 posti a Matera.

Di fronte a questa decisione, da Amministratore, mi sento fortemente mortificato, umiliato e molto arrabbiato: tutto questo non per la decisione in sé, ma per le modalità con e quali questa Regione ha inteso trattare questa vicenda, contribuendo a dividere un dibattito all’interno della comunità.

Dopo questo dibattito, si è intesi, in maniera unilaterale, prendere altre strade.

Noi rimaniamo fermamente convinti della bontà di quella iniziativa.

Ora apprendo dal Sindaco di Potenza, che ospiterà 300 posti di questo Ospedale da campo, che si parla di terapia intensiva o semintensiva.

E cosa poteva esserci, di meglio, in un momento di forte emergenza sanitaria?

Io credo che si sia persa una grande opportunità e mi auguro, in cuor mio, che questa cosa non genererà difficoltà gestionali quando, così come ormai sembra chiaro, ci sarà un ritorno del virus”.

