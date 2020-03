Coronavirus: “Le nostre nonne sono in Lucania e non le possiamo aiutare”. Ecco l’iniziativa di questi giovani lucani

A Bari la spesa agli anziani la fanno i vicini.

Questa l’iniziativa messa in piedi da un gruppo di ragazzi lucani.

Costretti a stare lontani dai loro familiari, causa coronavirus, non si sono dati per vinti e ne hanno approfittato per dare una mano.

Questo l’avviso che i loro condomini hanno trovato affisso sulla porta:

“Siamo i ragazzi del secondo piano, se avete necessità di fare la spesa o per qualsiasi altro motivo ci offriamo gratuitamente di aiutarvi.

Le nostre nonne sono in Lucania e non le possiamo aiutare”.

Come alcuni di voi già sapranno, la notizia, in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web facendo numerose condivisioni.

In tempi di coronavirus la solidarietà non passa di moda e questi ragazzi ne sono la dimostrazione.

Cosa ne pensate?

Ecco il messaggio.