Coronavirus: la Total dona 11mila mascherine al Comune di Stigliano

Il Comune di Stigliano comunica sui social:

“La TOTAL ci ha donato 11.000 mascherine che abbiamo accettato di buon grado per affrontare l’emergenza Covid-19.

Una parte di esse verrà distribuita alla cittadinanza, mentre la restante sarà conservata in previsione di una ‘fase 2’ dell’emergenza in cui, presumibilmente dal prossimo 4 maggio, ci sarà bisogno ancora di mascherine e altri dispositivi di protezione.

A partire da lunedì prossimo, 20 aprile, in prossimità dei panifici verranno installati, per tutta la settimana, dei banchetti per il ritiro di 2 mascherine a cittadino.

Si raccomanda vivamente di non uscire di proposito per il solo ritiro delle mascherine, ma di prenderle in occasione della spesa e di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza al momento della consegna.

Si confida nella collaborazione di tutti i cittadini”.

