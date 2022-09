Coronavirus: “la fine della pandemia è vicina”. Ecco le parole dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

“La fine della pandemia di Covid-19 è “in vista””.

E’ quanto ha dichiarato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo aver rivelato che i decessi settimanali per il virus in tutto il mondo hanno raggiunto il livello più basso da marzo 2020.

Come ha precisato Today:

“Tuttavia, ha avvertito l’Oms, il coronavirus rappresenta ancora una “acuta emergenza globale”, dato che durante i primi otto mesi del 2022 più di 1 milione di persone sono morte a causa del Covid-19.

“La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali segnalati per Covid-19 è stato il più basso da marzo 2020”, ha confermato il direttore generale dell’organismo sanitario internazionale, Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la 72esima Sessione dell’Oms Europa in corso a Tel Aviv.

La Sessione ha visto impegnati i ministri della salute e gli esperti di salute pubblica di alto livello di tutti i 53 Stati membri della regione europea dell’Oms.

“Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia – non ci siamo ancora, ma la fine è vicina“, ha aggiunto.

Ghebreyesus ha però ricordato che “un maratoneta non si ferma quando vede il traguardo, corre più forte, con tutta l’energia che gli resta” e “anche noi dobbiamo farlo”, ha avvertito. “Possiamo vedere il traguardo, siamo in una posizione vincente. Ma ora è il momento peggiore per smettere di correre.

Ora è il momento di correre più forte e assicurarci di superare il limite e raccogliere i frutti di tutto il nostro duro lavoro”, ha insistito il direttore dell’Oms.

“Se non cogliamo questa opportunità ora, corriamo il rischio di più varianti, più morti, più interruzioni e più incertezza. Quindi cogliamo questa opportunità”, ha commentato ancora il numero uno dell’Oms”.

