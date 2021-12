Coronavirus: la Basilicata unica regione con zero positivi in terapia intensiva! Ecco i dettagli

In Basilicata lo “zero” nella casella dei pazienti covid ricoverati nelle terapie intensive è stato confermato anche in queste ore: la nostra regione, infatti, rimane l‘unica con il più basso tasso di occupazione di posti covid in quest’area.

Per quanto riguarda i numeri della pandemia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Protezione Civile, sono 169 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 dicembre 2021 in Basilicata. Nessun nuovo decesso.

I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 1.988 tamponi molecolari.

I lucani guariti o negativizzati sono 57.

In aumento i ricoveri per Covid-19, il numero è salito a 38 (+6) di cui nessuno in terapia intensiva: 17 nell’ospedale di Potenza e 21 in quello di Matera.

Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.997 (+106).

Sul fronte vaccinale ieri sono state effettuate 3.167 somministrazioni di cui circa 2.800 sono terze dosi. Finora 443.213 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,1 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata), 410.709 hanno completato il ciclo vaccinale (74,2 per cento) e 125.629 sono le terze dosi (22,7 per cento), per un totale di 979.551 somministrazioni effettuate.

