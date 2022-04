Coronavirus Italia, indice di contagio nazionale: ecco gli ultimi dati del monitoraggio

Sale ancora l‘Rt, l’indice che misura l’andamento dei contagi.

È quanto emerge dalla Cabina di regia del ministero alla Salute e dell’Istituto superiore di sanità che lo calcola a 1,24, contro 1,12 della scorsa settimana, mai così alto dallo scorso dicembre.

L’incidenza invece è in lieve calo, visto che è passata da 848 casi settimanali per 100mila abitanti a 836.

Come si apprende dal report.

“Il tasso di occupazione in terapia intensiva rilevato al 31 marzo è al 4,7%, contro il 4,5% del 24 marzo.

Quello di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 15,2% contro il 13,9%.

Quattro Regioni sono classificate a rischio ‘Alto’ a causa di molteplici allerte di resilienza.

Altre 12 sono classificate a rischio ‘Moderato’, di cui una ad alta probabilità di progressione a rischio alto e le restanti Regioni sono classificate a rischio ‘Basso’.

La percentuale dei casi rilevati attraverso il tracciamento dei contatti è in lieve diminuzione (14% vs 15% la scorsa settimana).

Stabile al 37% la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi, come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening: 49%”.

Per la Basilicata, come rilevato dalla Fondazione Gimbe nel suo rapporto, sono ancora sotto soglia di saturazione i posti in terapia intensiva.a

