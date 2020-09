Coronavirus Italia, calano i decessi: ecco tutti i dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Covid sul nostro territorio, a oggi, 6 Settembre, cala il numero di nuovi casi positivi: sono 1.297 contro i 1695 di ieri, (-398).

Il totale di casi dall’inizio dell’epidemia è ora di 277.634.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 decessi (ieri erano stati 16), il totale delle vittime sale così a 35.541.

Si registra anche un calo di tamponi effettuati: sono stati 76.856, più di 30mila in meno di ieri.

Nuovamente in aumento i pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore: sono 133, 12 in più del giorno precedente.

In crescita anche i ricoverati con sintomi (1.683, +63) e le persone in isolamento domiciliare (30.262, +809).

Il totale degli attualmente positivi è di 32.078 (+884).

I dimessi ed i guariti sono saliti a 210.015.a

