Coronavirus Italia, 13.659 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 13.659 nuovi casi e 422 vittime.

Ieri, 13.189 i nuovi casi e 476 i morti.

Con i morti di oggi nel nostro Paese è stata superata la soglia delle 90 mila vittime ufficiali per il Covid-19: il totale è di 90.241.

Sono stati 270.142 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati oggi in Italia (ieri 279.307, quindi quasi 9 mila in più), con un tasso di positività del 5,05% (ieri del 4,7%, in aumento quindi dello 0,3%)

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.151, in aumento di 6 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono stati 147.

I ricoverati con sintomi sono invece 19.743, quindi 328 in meno di ieri.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)