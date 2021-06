Coronavirus Italia, 1.390 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 1.390 i nuovi casi di coronavirus in Italia.

I decessi odierni sono 26.

Ieri i nuovi casi erano 1.723 e 52 le vittime, con un tasso positività allo 0,8%.

Con 134.136 tamponi eseguiti (sabato erano stati 213mila), il tasso di positività sale leggermente: dallo 0,8% all’1%.

Gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia sono in totale 4.244.872.

Dall’inizio dell’epidemia i morti in Italia sono stati 127.002.

I ricoveri in terapia intensiva sono 565, di cui 20 sono nuovi ingressi. La diminuzione rispetto al giorno prima è di 9 posti.

Nei reparti normali ci sono 3.542 pazienti, in calo rispetto ai 3.655 di sabato.

Le persone attualmente positive scendono a 160.313, in calo di 2.096 nelle ultime 24 ore.

I dimessi/guariti sono 3.460 in più per un totale di 3.957.557. In isolamento domiciliare risultano ancora 156.206 positivi, 1.974 in meno rispetto a ieri.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)