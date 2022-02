Coronavirus: Indice di contagio e incidenza settimanale ancora in calo! Ecco la situazione della Basilicata

Continua la discesa dell’incidenza settimanale dei casi di Covid-19 a livello nazionale: 552 ogni 100.000 abitanti (18/02/2022 -24/02/2022) contro 672 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana.

Cala ancora anche l’indice di trasmissione Rt: nel periodo 2 febbraio – 15 febbraio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (range 0,68 – 0,82), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,77 e al di sotto della soglia epidemica.

È quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 8,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 febbraio) rispetto al 10,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 febbraio).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 18,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 febbraio) rispetto al 22,2% al 17 febbraio.

Nel report si legge:

I posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva superano la soglia di allerta del 10% ancora in 8 Regioni, mentre a livello nazionale il tasso di occupazione è pari all’8,4%.

Le Regioni sopra soglia sono:

Calabria (13,2%);

Emilia Romagna (10,7%);

Lazio (11,8%);

Liguria (10,6%);

Marche (11,3%);

Sardegna (12,7%);

Toscana (12,1%);

Valle d’Aosta (11,8%).

Il tasso nazionale di occupazione nei reparti è invece del 18,5%, superando dunque la soglia di allerta del 15%.

In particolare, 17 Regioni/PA sono sopra soglia.

Per quanto riguarda la Basilicata la Fondazione Gimbe evidenzia:

“Nella settimana dal 16 al 22 febbraio in Basilicata si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (3.590) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-7,4 per cento) rispetto alla settimana precedente.

Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (29,7 per cento) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (1,3 per cento) occupati da pazienti Covid-19.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 82,2 per cento (media Italia 83 per cento) a cui aggiungere un ulteriore 3,1 per cento (media Italia 2,4 per cento) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 84,5 per cento (media Italia 84,9 per cento).

La popolazione tra cinque e undici anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 31,9 per cento (media Italia 28,8 per cento) a cui aggiungere un ulteriore 14,1 per cento (media Italia 7,9 per cento) solo con prima dose.

L’elenco dei nuovi casi per 100 mila abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Matera 892, Potenza 691“.

