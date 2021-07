Coronavirus in Italia: ecco i dati del ministero della Salute e della Protezione civile

La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici.

Nuovi casi

Andamento dei nuovi casi registrati ogni giorno nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia.

Nuovi casi giorno per giorno (colonne gialle) e media mobile dei casi ogni 7 giorni (linea blu).

I tamponi

L’andamento giornaliero dei tamponi, delle persone testate in Italia e del rapporto tra test e casi positivi emersi.

Regioni, i casi nell’ultima settimana e la percentuale di positivi

I nuovi casi registrati in ogni regione negli ultimi 7 giorni in relazione agli abitanti e la percentuale di positivi nel periodo in relazione ai tamponi e alle persone testate (vale a dire nuove diagnosi del giorno, esclusi i tamponi di controllo).

Basilicata

positivi del periodo:55;

positivi per 100mila abitanti: 9,94.

Regioni, ricoveri, terapie intensive e occupazione dei letti

I pazienti Covid-19 in ospedale nelle regioni italiane in rapporto agli abitanti e la percentuale di occupazione dei letti disponibili: ricoverati con sintomi (media e bassa intensità) e in terapia intensiva.

Basilicata

Ricov. 100mila ab.: 2,35.

Province, i casi negli ultimi sette giorni

I casi per abitante registrati in ciascuna provincia italiana negli ultimi sette giorni.

Matera

casi del periodo: 40;

positivi per 100mila ab.: 20,41

Potenza

casi del periodo 12;

positivi per 100mila ab.: 3,32.

