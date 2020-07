Coronavirus, il Ministro Boccia: “Il 70% dei contagi è tra italiani. Lo stato di emergenza serve”

Si torna a parlare dei contagi da Coronavirus.

Questa volta a fare il punto della situazione è il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, che in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato:

“No agli ottimisti a prescindere, il 70% dei contagi è tra italiani. Lo stato d’emergenza serve.

Il Covid c’è, non è mai scomparso.

Nonostante i tentativi di alcuni di fare gli ottimisti a prescindere, il dato oggettivo è che il mondo ha vissuto la peggiore settimana dall’esplosione del Covid.

E questo deve dare valore ai sacrifici che abbiamo fatto fino a oggi e che non vanno sprecati.

L’Italia in questo momento è uno dei Paesi più sicuri,

Contagio zero per tutti lo avremo solo quando ci sarà il vaccino.

Quando abbiamo deciso di far ripartire le attività, pur con tutto il rigore e i controlli, sapevamo di doverci assumere un rischio,

Oggi le nostre reti sanitarie sono assolutamente in grado di reggere.

Come terapie intensive e sub intensive e come capacità degli ospedali di superare qualsiasi crisi siamo anche più forti del periodo pre-Covid”.

