Coronavirus, generale lucano Figliuolo: “l’obiettivo resta sempre quello di vaccinare 500000 persone al giorno”! Ecco come si procederà

In visita all’hub vaccinale di Macerata, il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, il lucano Francesco Paolo Figliuolo, ribadisce che l’Italia non cambia l’obiettivo delle 500.000 vaccinazioni giornaliere entro la fine di Aprile.

Ecco cosa dice in proposito:

“Il target non cambia quindi dobbiamo arrivare a 500.000 dosi al giorno a fine mese, però abbiamo aperto da oggi la platea dai 60 anni in sù.

Le seconde dosi di AstraZeneca vanno a chi ha fatto già la prima.

Le altre dosi andranno alle persone tra i 60 e i 79 anni, una platea di 13 milioni 275mila possibili utenti, di cui due milioni 270mila hanno già ricevuto una prima dose.

Il target è questo e l’afflusso di dosi è coerente con questo target“.

