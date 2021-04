Consiglio comunale a Matera: approvati i 4 punti all’ordine del giorno. I dettagli

Il Consiglio comunale – nella seduta che si è svolta questo pomeriggio nell’aula magna dell’Istituto industriale “Pentasuglia” – ha approvato a maggioranza i quattro punti all’ordine del giorno.

Il Consiglio, infatti, in base alla legge 160 del 2019 ha deliberato il Regolamento per l’istituzione e la disciplina che riunisce in una sola forma di prelievo (il canone unico) le entrate di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Deliberati, inoltre, la quantità e qualità delle aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie da destinarsi ad edilizia economica e popolare e ad insediamenti produttivi, nonché l’approvazione della variante urbanistica semplificata per cambio destinazione d’uso immobili in relazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nel triennio 2021/2023.

Infine, il Consiglio ha approvato la modifica al regolamento unificato di applicazione dell’imposta municipale propria (la cosiddetta “nuova Imu”) e della tassa sui rifiuti (Tari).

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi domani alle ore 15,30 (in seconda convocazione, martedì 20 aprile alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno: Documento unico di programmazione 2021-2023; Bilancio di previsione 2021-2023.

