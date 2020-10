Coronavirus, Locatelli: “Siamo ancora in tempo per invertire la marcia. Non ritengo vi siano elementi che possano indirizzarci a prevedere un prossimo lockdown”

Un nuovo possibile lockdown a Natale?

A lanciare l’allarme, negli scorsi giorni, causa Coronavirus, era stato il virologo Crisanti.

Di tutt’altra idea è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus.

Intervistato dal Corriere della Sera, dichiara:

“Non ritengo vi siano elementi che possano indirizzarci a prevedere un prossimo, nuovo lockdown, né tantomeno un lockdown da realizzarsi in un tempo così definito, ma ancora relativamente lontano, quale le festività natalizie.

Sarà determinante quello che ognuno di noi nei comportamenti individuali sarà in grado di fornire come contributo per evitare che l’incremento di nuovi casi giornalieri assuma un andamento esponenziale sfuggendo al controllo.

Siamo ancora in tempo per invertire la marcia.

È, quindi, fondamentale che tutti, nessuno escluso, facciano quanto è nelle proprie possibilità per limitare la diffusione del virus. Non ci possiamo proprio più permettere deviazioni dalle buone regole”.

