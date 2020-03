Per contenere il contagio del Coronavirus, il Premier Conte, ieri sera, ha emanato nuove misure che resteranno in vigore fino al 25 Marzo.

Non si tratta di un vero e proprio blocco, ma di regole necessarie affinché il virus non crei ulteriori danni, come, ad esempio, il sovraffollamento degli ospedali con conseguente sovraccarico di lavoro per i professionisti sanitari.

Di seguito riportiamo l’elenco delle attività che potranno restare aperte, come da ultimo decreto emanato.