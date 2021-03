Coronavirus, cosa aspettarci dal Decreto Draghi in arrivo? Ecco i dettagli sulla nuova bozza

Allo studio del governo nuove misure per fermare la diffusione del coronavirus in Italia.

Secondo le ipotesi in circolo sulla stampa in queste ore, ecco cosa potremmo aspettarci nel nuovo Dpcm: zona rossa nei weekend con bar e ristoranti chiusi anche in zona gialla – che sarà ‘rafforzata’ con nuovi divieti, regole, misure e restrizioni.

Esclusa, almeno per ora, l’idea di un lockdown nazionale.

Si attende quindi che l’esecutivo Draghi metta a punto gli ultimi dettagli, dopo le indicazione del Comitato tecnico scientifico, su modello delle misure già in vigore per Natale, con chiusure mirate di sabato e domenica.

I nuovi divieti potrebbero scattare già dal prossimo fine settimana, quello del 13 e 14 marzo, procedendo così alla immediata correzione del Dpcm già in vigore.

Ancora da sciogliere il nodo spostamenti: bisognerà decidere se impedire nuovamente o meno alle persone di circolare come avviene in fascia rossa o se lasciare maggiore libertà come successo nelle festività natalizie, come in zona arancione.

Il rischio è quello di un rigido lockdown nelle zone rosse dove tutto sarà chiuso, negozi compresi, e gli spostamenti vietati, ma anche una chiusura di bar e ristoranti anche in zona gialla nel fine settimana, con il solo asporto o consegna a domicilio concessi.a

