Coronavirus, Conte ha firmato il nuovo Decreto: ecco le misure valide fino al 24 Novembre

Il premier Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte il nuovo Dpcm contenente ulteriori misure restrittive anti-Covid.

Il Dpcm sarà in vigore da domani, fino al 24 Novembre.

ECCO COSA PREVEDE.

Chiusure dei ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18:00 nei giorni feriali e la Domenica.

Il governo, quindi, conferma gli orari di chiusura di ristoranti e bar, eliminando la chiusura domenicale.

Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse.

Stop anche a palestre, piscine, centri benessere e centri termali.

Vietate le feste dopo le cerimonie religiose, come battesimi, comunioni e matrimoni.

Nella versione definitiva del Dpcm viene fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Nessun riferimento a spostamenti tra Comuni o tra Regioni che restano quindi consentiti, ma andrebbero fatti soltanto se veramente necessari.

Saranno chiusi gli impianti nei comprensori sciistici: gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Nelle scuole superiori sarà possibile portare la didattica a distanza anche oltre il 75%.

Si potranno ancora svolgere i concorsi pubblici e privati.

Nel testo del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte è infatti saltato il divieto di svolgimento previsto nella bozza.

