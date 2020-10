Coronavirus, Conte: “consapevoli dei sacrifici che chiediamo ai cittadini. Le attività scolastiche continueranno in presenza”. Ecco le sue parole

Conte parla al Senato sottolineando come non è favorevole a chiusure generalizzate. Per il tema scuola viene premiato l’impegno di dirigenti, docenti e famiglie. Maggiore flessibilità è prevista solo per le superiori.

Dice il premier Giuseppe Conte:

“Voglio sottolineare che nei mesi successivi alla fase più acuta della pandemia non abbiamo mai abbassato la guardia: l’Italia è stata la nazione che per prima con coraggio e determinazione ha deciso di chiudere e il paese più prudente anche nelle riaperture.

Nonostante i tanti passi in avanti fatti non potevamo e non dovevamo considerarci in un porto sicuro, mentre il contagio nel mondo si moltiplicava.

Siamo consapevoli che ai cittadini chiediamo sacrifici.

Ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione.

I principi che muovono oggi il governo sono sempre gli stessi, quelli che ci hanno permesso di superare la situazione nel passato: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità.

Le scelte compiute nei mesi scorsi ci consentono al momento, di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto il territorio nazionale, di pervenire all’arresto dell’attività produttiva e lavorativa, alla chiusura delle scuole e degli uffici pubblici.

La strategia per contrastare la seconda ondata non può essere la stessa della primavera.

L’Italia oggi è in una situazione diversa di Marzo: allora non avevamo strumenti diagnostici, oggi siamo più pronti grazie al lavoro e al sacrificio di tutti.

Ringrazio in particolare le donne e gli uomini della Protezione civile e il commissario Arcuri.

Le attività scolastiche continueranno in presenza: lo dobbiamo all’impegno dei dirigenti scolastici, dei docenti, delle famiglie e soprattutto ai nostri ragazzi che non vanno lasciati privi di una esperienza così importante come la scuola.

Solo per le scuole secondarie sono previste misure di flessibilità di orari.

Siamo consapevoli che ad alcune categorie, soprattutto bar e ristoranti i cui rappresentanti ho voluto incontrare all’indomani del dpcm del 13 Ottobre, chiediamo ulteriori sacrifici: a loro assicuro l’impegno a misure di sostegno mirate.

A tal fine con la prossima Legge di Bilancio 2021 il governo intende porre in essere una strategia che non trascuri misure immediate.

Bisogna sforzarci tutti a limitare il contagio, limitare gli spostamenti non necessari: se faremo questi sacrifici eviteremo interventi più gravosi. Sono fiducioso che avremo la serenità e impegno necessaria per superare questo momento”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)