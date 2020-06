Coronavirus: “ci stiamo attrezzando per accogliere adeguatamente le persone che sceglieranno la Basilicata come meta delle proprie vacanze”

Così l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, a margine di un incontro con il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, che si è svolto questa mattina a Potenza nel dipartimento Politiche della persona:

“Con la stagione estiva oramai alle porte, la Regione continuerà a garantire condizioni di sicurezza ai cittadini lucani, ma ci stiamo attrezzando per accogliere adeguatamente le persone che, come ogni anno, sceglieranno la Basilicata come meta delle proprie vacanze.

A seguito di un confronto con i sindaci e valutando i dati relativi ai flussi turistici, nell’ambito dei presidi ospedalieri di Maratea e Policoro, oltre che ad Agromonte per coloro che sceglieranno i nostri percorsi naturalistici, stiamo organizzando degli spazi sanitari, in modo da gestire tempestivamente eventuali casi sospetti di infezione da Covid-19.

Ci auguriamo che i numeri confortanti legati all’emergenza sanitaria nella nostra regione e le misure che stiamo adottando, compresa quella di istituire a partire dai prossimi giorni dei punti sanitari dedicati nelle aree turistiche strategiche – sulla costa tirrenica, nel Metapontino e nel Parco nazionale del Pollino, chiaramente senza abbassare la guardia a Matera e nel capoluogo che ha ottenuto il riconosciuto di Città d’arte – possano da un lato tranquillizzare i residenti e dell’altro invogliare tanti turisti a raggiungere la Basilicata”.

