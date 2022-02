Coronavirus, buone notizie! Si torna pian piano alla normalità: dall’11 febbraio niente più mascherine all’aperto. I dettagli

Buone notizie sul fronte Coronavirus.

Dall’11 febbraio in tutta Italia cadrà l’obbligo delle mascherine all’aperto.

Ad anticipare il tutto è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il quale ha spiegato:

“È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le Regioni a partire dall’11 di febbraio.

Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani”.

Scade infatti il 10 febbraio l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che prevede l’obbligo di usare la mascherina non solo al chiuso, ma anche in tutti i luoghi all’aperto.

Cosa ne pensate?a

