Coronavirus, buone notizie: altro vaccino efficace al 94%! Ecco l’annuncio

Sembrerebbe ci sia un secondo vaccino per il Coronavirus quasi pronto per la diffusione in America e poi in Europa.

Ecco quanto si apprende dal Sole24ore:

“Dopo quello di Pfizer, arriva l’annuncio di un altro vaccino anti-Covid stavolta da parte di Moderna: l’azienda biotecnologica americana ha reso noti i dati di fase 3 di sperimentazione sull’uomo per il vaccino mRNA-1273 dal quale risulta un’efficacia che sfiora il 95% (94,5).

Inoltre il vaccino può essere conservato a una temperatura compresa tra i 2 e 8 gradi (valori garantiti da un frigorifero domestico) per 30 giorni (rispetto ai 7 stimati in una fase precedente di studio), senza necessità di essere conservato in freezer.

La ‘stabilità’ del farmaco è invece di 12 ore a temperatura ambiente.

Si conferma così quanto previsto dai virologi ed esperti del settore: la disponibilità di due vaccini per fermare la corsa del Covid entro l’anno.

Moderna aveva completato lo scorso 22 Ottobre l’arruolamento dei 30.000 volontari negli Usa per la fase 3.

Lo studio è stato progettato insieme alla Food and drug administration (Fda) americana e ha compreso anche persone ad alto rischio di avere forme gravi di Covid, come anziani con più di 65 anni o persone sotto quella fascia d’età ma con malattie croniche (diabete, obesità, malattie cardiache).

Il vaccino mRNA-1273 è distribuibile secondo Moderna utilizzando l’infrastruttura di somministrazione e stoccaggio del vaccino ampiamente disponibile e non è richiesta alcuna diluizione prima della vaccinazione.

L’azienda statunitense prevede di disporre di circa 20 milioni di dosi di vaccino anti Covid entro la fine del 2020 da destinare agli Usa.

L’azienda ha fatto inoltre sapere di essere sulla buona strada per la produzione totale di 500 milioni-1 miliardo di dosi nel 2021.

I dati del vaccino mRna-1273 anti-Covid sviluppato da Moderna Biotech Spain (società controllata dall’americana Moderna) sono all’esame dell’Agenzia europea del farmaco“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)