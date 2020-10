Coronavirus Bernalda, Scuole: ecco l’avviso ai cittadini

Il Comune edi Bernalda (MT) comunica:

“Domani scuole elementari aperte!

Nello specifico si comunica che, in relazione alla scuola primaria di Via Marconi, regolarmente sanificata venerdì scorso, non essendo pervenuti gli esiti dei tamponi effettuati sugli alunni dell’insegnante risultata positiva al Covid-19 e l’esito del tampone di insegnante di altra classe, abbiamo consigliato alla Dirigente Scolastica una ripresa parziale, mantenendo la DAD limitatamente alle due classi interessate dagli esiti dei tamponi sopra richiamati.

Per quanto concerne la scuola primaria del plesso Moro, si comunica la ripresa della normale attività didattica in presenza.

La dirigente scolastica si è già attivata per informare puntualmente i rappresentanti dei genitori”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)