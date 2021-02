Coronavirus Bernalda, positivo uno studente: ecco il provvedimento del Sindaco

Terminata, nella giornata di ieri, 7 Febbraio, la VI^ ed ultima campagna di screening per le scuole.

Questi i risultati comunicati, in un videomessaggio, dal Sindaco Domenico Tataranno:

“Tamponi programmati: 287

Tamponi effettuati: 222 di cui uno positivo.

Riaprono in sicurezza tutte le scuole eccezion fatta per l’IIS BERNALDA-FERRANDINA che, per consentire le operazioni di sanificazione, riapre Martedì 9 Febbraio”.

Di seguito l’ordinanza emanata dal Primo cittadino.

