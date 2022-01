Coronavirus, Bassetti: basta con il report giornaliero, mette solo ansia. Siete d’accordo?

“Questa modalità di gestione del Covid deve cambiare.

Non dobbiamo continuare a contare come malati di Covid quelli che vengono ricoverati per un braccio rotto e risultano positivi al tampone.

Bisogna anche finirla col report serale, che non dice nulla e non serve a nulla se non mettere l’ansia alle persone, siamo rimasti gli unici a fare il report giornaliero”.

A dirlo è Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, intervenuto alla trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus, che aggiunge:

“Che senso ha dire che abbiamo 250mila persone che hanno tampone positivo?

Bisogna specificare se sono sintomatici, asintomatici, sono ricoverati, stanno a casa.

Da una parte sono numeri che ci fanno fare brutta figura col resto del mondo, perché sembra che vada tutto male e invece non è così, nella realtà altri Paesi che hanno molti più contagi di noi cercano di gestirli in maniera diversa.

Se continuiamo così finiremo con l’andare in lockdown di tipo psicologico e sociale. Continuando a fare tutti questi tamponi immotivati, arriveremo a un punto che avremo talmente tanti positivi e contatti con positivi che l’Italia si fermerà.

La cosa importante sarebbe sapere quanta gente entra in ospedale con la polmonite da Covid e quanta gente invece entra in ospedale per altre patologie e ha un tampone positivo.

Bisogna capire se la pressione sugli ospedali è da polmonite da Covid oppure se è dovuto all’enorme numero di tamponi che viene fatto.

Ci vorrebbe una distinzione molto chiara. Bisognerebbe ascoltare un po’ di più i medici.

Oggi questo virus per la maggioranza dei vaccinati dà una forma influenzale.

Gli ospedali sono pieni di non vaccinati, che devono vaccinarsi.

Nella gestione della pandemia ci vuole un cambio di passo necessario e urgente”.

Così all’ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, sottolineando come nella situazione attuale:

“sia necessario soffermarsi essenzialmente sui dati delle ospedalizzazioni e occupazione delle terapie intensive.

Condivido la posizione di Matteo Bassetti circa l’inutilità di un report giornaliero dei contagi, perchè il numero dei contagi di per sè non dice nulla.

Da parte mia ho proposto anche al ministro della Salute di fare una riflessione sull’attuale sistema di report e la mia posizione è condivisa dal mio partito Noi con l’Italia.

Mi auguro che possa diventare maggioritaria all’interno della maggioranza”.

