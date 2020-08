Coronavirus Basilicata: un premio all’Arma dei Carabinieri “per il lavoro, l’impegno, la disponibilità e la professionalità”

Il Presidente della Provincia di Matera e Presidente dell’UPI Basilicata, Avv. Piero Marrese, unitamente al Sen. Salvatore Adduce, Presidente ANCI Basilicata, a nome dei Presidenti delle due Province lucane e dei Sindaci della Regione Basilicata, hanno manifestato la volontà di consegnare alle Stazioni dell’Arma della Legione Carabinieri, una pergamena quale segno di sentito ringraziamento per il lavoro, l’impegno, la disponibilità e la professionalità profusi dai Carabinieri delle Stazioni nell’affrontare la grave emergenza sanitaria che ha colpito il territorio lucano.

L’attestato verrà consegnato nel corso di una cerimonia che si terrà Giovedì 3 Settembre, alle ore 12:00, alla presenza del Sottosegretario alla Difesa, On. Giulio Calvisi, e delle autorità Regionali nella suggestiva location del Palazzo Malvinni Malvezzi da parte dei Presidenti delle Province e del Presidente ANCI Basilicata a due Comandanti di Stazione, uno per Provincia – in rappresentanza di tutti i Comandanti di Stazione lucani – prescelti tra i Comuni in cui l’Arma costituisce unico presidio delle Forze dell’Ordine e dove si è concretizzata l’immediata espressione di vicinanza dello Stato verso il cittadino in termini di solidarietà, protezione e coesione sociale.a

