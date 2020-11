Coronavirus Basilicata: purtroppo altre 2 persone non ce l’hanno fatta

In Basilicata si allunga la lista dei decessi causati dal Coronavirus.

Ad essere colpito è il Comune di Lagonegro (PZ).

Queste le parole della Sindaca, Maria Di Lascio:

“La nostra comunità piange la perdita di altre due vittime decedute in questo tragico momento non solo per Lagonegro, ma per il mondo intero.

A nome della mia Amministrazione, voglio far arrivare il mio sincero cordoglio alle famiglie dei cari defunti, porgendo loro affettuose e sincere condoglianze”.

Ci stringiamo al dolore delle famiglie.

a

