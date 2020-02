Coronavirus Basilicata: nuova ordinanza del presidente Bardi. Ecco i dettagli e numeri da chiamare

Come anticipato, il presidente della Giunta regionale di Basilicata Vito Bardi, ha firmato un’ordinanza recante misure di contenimento per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

L’ordinanza è stata predisposta in accordo con la Conferenza delle Regioni e il Governo nazionale.

Come emerso oggi dal punto stampa, in cui erano presenti l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, e il direttore generale del dipartimento e referente della task force lucana, Ernesto Esposito, i cittadini devono contattare in primis il proprio medico di famiglia o il pediatra e al di fuori dei loro orari di lavoro il medico di continuità assistenziale, il quale attraverso un triage telefonico valuterà la situazione.

In caso di contagio sospetto, il medico contatta il suo collega del servizio di igiene e sanità pubblica e insieme decidono se traferire o meno il paziente in ospedale, dove vengono attivate immediatamente le specifiche misure di sicurezza.

Se invece i sintomi sono lievi, i due medici possono disporre la quarantena per 14 giorni nel domicilio del paziente e dei suoi conviventi.

In questa circostanza, il tampone viene effettuato direttamente a casa dai medici del servizio di igiene e sanità pubblica delle Azienda sanitarie di Potenza e Matera.

Leone ed Esposito hanno inoltre aggiunto:

“Alla luce delle decisioni del governo centrale, la quarantena per le persone provenienti dalle aree del Paese interessate dall’emergenza sanitaria non si rende necessaria e il censimento legato agli stessi soggetti, effettuato attraverso i referenti delle strutture sanitarie, verrà esteso a tutti i residenti in Basilicata e non solo agli studenti”.

Le segnalazioni devono quindi pervenire ai seguenti numeri.

Per il territorio della provincia di Matera e della competenza della ASM contattare:

Dott. Stigliano: 335.5334255

Dott. Citro: 335.533488

Dott. Chieco: 0835.253613

Dott. Annona: 329.5832620

Per il territorio della provincia di Potenza e della competenza della ASP contattare:



Presidio Distrettuale di Chiaromonte: 0973.641233

Presidio Distrettuale di Lauria: 0973.621421

Presidio Distrettuale di Venosa: 0972.39378

Dott. D’Elisa Michele: 334.6640695



In caso di impossibilità di accesso ai numeri dei Servizi Sanitari chiamare:

Sala Operativa di Protezione Civile Regionale 0971.668463