Coronavirus Basilicata, da oggi la notte diventa più lunga: il coprifuoco scatta a mezzanotte! I dettagli

Non più alle ore 23:00 ma alle 24:00.

Il coprifuoco da stasera scatterà un’ora dopo per la felicità dei cittadini lucani e non solo.

La regola infatti vale per tutti coloro che sono ancora in zona gialla.

Un graduale ritorno alla normalità che lascia ben sperare per il futuro e per un’estate certamente più rilassata.

Via libera quindi fino a mezzanotte, ma per circolare nelle ore del coprifuoco bisognerà come sempre compilare e firmare l’autocertificazione a seguito di comprovate esigenze.

Man mano si va verso la rimozione completa del coprifuoco notturno che, per la nostra regione, si prevede il 21 giugno.a

