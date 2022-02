Coronavirus Basilicata, buone notizie: calano i nuovi casi, ancora sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva. Ecco tutti i dati

Sul fronte Coronavirus, in Basilicata calano i nuovi casi calano rispetto a settimana scorsa.

A delineare il quadro della situazione attuale è la Fondazione Gimbe che, nel suo rapporto, fa sapere:

“Nella settimana dal 26 gennaio al primo febbraio in Basilicata è stata registrata una diminuzione dei nuovi casi (-10,4 per cento), di contro si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (3.463).

Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (24,8%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (7,6%) occupati da pazienti Covid-19″.

I dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)