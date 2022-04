Coronavirus Basilicata: ancora troppi Positivi rispetto alle altre regioni italiane. Ecco i dati da Gimbe

Come si evince dall’ultimo monitoraggio GIMBE del 5 aprile, la nostra Regione è prima in Italia per casi attualmente positivi per 100.000 abitanti.

Relazione tra incidenza per 100.000 abitanti e incremento percentuale dei casi

Il grafico seguente illustra il posizionamento delle Regioni in relazione alle medie nazionali di incidenza per 100.000 abitanti delle ultime 2 settimane (22 marzo 5 aprile) e dell’incremento percentuale dei casi (29 marzo – 5 aprile).

I colori del grafico non si riferiscono in alcun modo a quelli delle aree di rischio identificate dal DPCM 3 novembre 2020.

