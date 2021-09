Coronavirus Basilicata: 59 nuovi positivi riconducibili a questa scuola! I dettagli

L’assessore alla sanità del Comune di Senise (PZ), dott. Francesco Marranchiello, comunica che:

“dallo screening effettuato ieri con tamponi molecolari, sono emerse 59 positività riconducibili all’Istituto Comprensivo Nicola Sole.

Una positività è stata riscontrata all’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo Sinisgalli di Senise.

Il dirigente scolastico Francesco D’Amato ha chiesto la sospensione della didattica in presenza di tutti i plessi fino a sabato e il Comune ha emesso ordinanza in serata.

Per il ‘Sinisgalli’, invece, la dirigente Rosa Schettini ha deciso per la la sospensione della didattica in presenza della classe IIIA del liceo classico (classe in cui è emersa la positività) fino a nuova comunicazione.

L’USCO-ASP SENISE ha dato la possibilità di sottoporsi a tampone molecolare senza prenotazione nei giorni 29-30 Settembre e 01 Ottobre.

Presso la sede della protezione civile gruppo lucano Senise in zona mercato area COM.

Con orario 09.00-12.00 e 15.00-17.00″.

