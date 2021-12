Coronavirus Basilicata, 112 nuovi positivi residenti: ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DELL’8 DICEMBRE 2021

Report dati tamponi processati in data 7 Dicembre 2021

Tamponi molecolari totali n. 485.380

Tamponi molecolari totali negativi n. 450.657

Persone testate n. 251.881

Test antigenici totali 26.511

Tamponi molecolari di giornata n. 1.336

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 116

Tamponi molecolari negativi n. 1.220

RICOVERATI N. 21

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 4

Pneumologia n. 6

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 8

Pneumologia n. 2

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 68

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 116

Positivi residenti: n. 112

1 Avigliano

2 Bernalda

4 Ferrandina

1 Irsina

8 Lagonegro

1 Latronico

27 Laurìa

37 Matera

3 Melfi

1 Miglionico

1 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso (n. 1 domiciliato ad Irsina)

1 Muro Lucano

1 Oppido Lucano

1 Pignola

10 Potenza

1 Rionero in Vulture

2 Rotonda

1 Stigliano

2 Trecchina

2 Tursi

1 Venosa

2 Viggianello

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

1 Cile (domiciliato ad Oppido Lucano)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 3

2 Calabria

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 68

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 67

1 Atella (domiciliato a Rionero in Vulture)

3 Avigliano

1 Bernalda

12 Castelluccio Inferiore

2 Castelluccio Superiore

1 Latronico

1 Laurìa (domiciliato a Castelluccio Superiore)

4 Matera (n. 1 domiciliato a Bernalda)

5 Melfi

1 Miglionico

9 Policoro

1 Pomarico

3 Potenza

11 Rotonda

1 Terranova di Pollino

2 Venosa

9 Viggianello

Guariti residenti in altra Regione n. 1

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 1.254

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 1.233

DECEDUTI RESIDENTI N. 604

GUARITI RESIDENTI N. 29.251a

