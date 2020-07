Coronavirus: ancora rinviata l’uscita di James Bond, il Film girato nella nostra bella Matera? Ecco le ultime notizie

Brutte notizie per la città di Matera e per il turismo della città dei Sassi: l’uscita nei cinema del tanto atteso “No Time to Die“ potrebbe essere posticipata.

In molti attendevano la prima del film contando, viste le scene girate in parte a Matera, su di un ritorno di immagine.

Ma probabilmente a causa del coronavirus, si dovrà attendere.

Dall’Autunno del 2019, spostato ad Aprile e poi a Novembre 2020, il film potrebbe vedere la sua uscita direttamente nel 2021.

Come si legge su stanzedicinema:

“Non c’è pace per l’ultimo film di James Bond.

No Time To Die avrebbe dovuto uscire nell’autunno 2019, poi fu rimandato ad aprile 2020.

Il lockdown si è mangiato la sua uscita e la Universal con la MGM avevano pensato di spostarlo ad ottobre 2020. Sembrava una scelta conservativa.

Il timore della famosa seconda ondata – o la continuazione della prima – in posti come gli Stati Uniti, sta spingendo a ripensamenti.

Forse non sarà sufficiente, perchè monitorando l’andamento delle riaperture e degli incassi, le due società stanno pensando di spostare tutto all’estate 2021, trovando una data adatta e libera da altri blockbuster. Impresa piuttosto complicata, attesa la mole di rinvii di questi mesi.

Ci riusciranno?

Ovviamente la notizia non fa che deprimere esercenti e filiera, che sembrano incapaci di proporre ai loro spettatori un’offerta cinematografica dignitosa, almeno nei posto in cui la pandemia sembra aver concesso una tregua”.

Che ne pensate?

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)